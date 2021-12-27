Число погибших в результате наводнений в Малайзии возросло до 47

Число погибших в результате наводнений на западе Малайзии увеличилось до 47 человек, еще по меньшей мере 5 числятся пропавшими без вести.

Число погибших в результате наводнений на западе Малайзии увеличилось до 47 человек, еще по меньшей мере 5 числятся пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом сообщает Asian News International (ANI).

Было эвакуировано около 33 тысяч человек, в основном из провинции Паханг.

Правительство подверглось критике за то, что оно не сделало необходимых предупреждений перед дождями.

По данным Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями (NADMA), районами, сильно пострадавшие от наводнения, считаются Селангор, Келантан, Теренггану, Паханг, Малакку, Негери-Сембилан, Перак и Куала-Лумпур.