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Число погибших в результате наводнений в Австралии возросло до пяти

Число погибших в результате наводнений в Австралии возросло до пяти Число жертв наводнений, вызванных проливными дождями на юго-востоке Австралии, увеличилось до пяти, затоплено более 10 тыс. объектов недвижимости.
Другие страны
24 мая 2025 г. 09:50
Число погибших в результате наводнений в Австралии возросло до пяти

Число жертв наводнений, вызванных проливными дождями на юго-востоке Австралии, увеличилось до пяти, затоплено более 10 тыс. объектов недвижимости.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

По данным полиции, последней жертвой стихии стал 80-летний мужчина. Его тело было обнаружено на затопленном участке примерно в 50 км от города Тари - одного из наиболее пострадавших населённых пунктов.

"Мы продолжаем тесно сотрудничать с федеральными, региональными и местными властями, чтобы обеспечить австралийцам необходимую поддержку как сейчас, так и в период восстановления", - заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Альбанезе, вынужденный 23 мая отменить поездку в Тари из-за наводнения, заявил, что "ужасно слышать новости о новых жертвах".

Тари расположен на берегу реки Мэннинг, более чем в 300 километрах к северу от Сиднея.

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