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    Число погибших в результате взрыва автобусов в Алеппо увеличилось до 112 человек

    Oб этом сообщила Сирийская обсерватория по правам человека© Foto life.ru

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/Число погибших от взрыва бомбы возле автобусов с эвакуированными людьми в Алеппо увеличилось до 112 человек.

    Как передает Report, со ссылкой на Reuters, об этом сообщила Сирийская обсерватория по правам человека.

    Отмечается, что спасатели гражданской защиты вывезли более 100 тел погибших с места взрыва.

    Ранее источник сообщил что в районе возле заправки, где стоят автобусы с жителями Фуа и Кефрая, подорвал себя смертник на машине.

    Часть автобусов с эвакуированными гражданами на данный момент остаются заблокированными в районе Рашидин, который контролируется боевиками.

    Поселения Фуа и Кефрая уже более трех лет находятся в окружении боевиков.

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