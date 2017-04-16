Число погибших в результате взрыва автобусов в Алеппо увеличилось до 112 человек

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Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/Число погибших от взрыва бомбы возле автобусов с эвакуированными людьми в Алеппо увеличилось до 112 человек.

Как передает Report, со ссылкой на Reuters, об этом сообщила Сирийская обсерватория по правам человека.

Отмечается, что спасатели гражданской защиты вывезли более 100 тел погибших с места взрыва.

Ранее источник сообщил что в районе возле заправки, где стоят автобусы с жителями Фуа и Кефрая, подорвал себя смертник на машине.

Часть автобусов с эвакуированными гражданами на данный момент остаются заблокированными в районе Рашидин, который контролируется боевиками.

Поселения Фуа и Кефрая уже более трех лет находятся в окружении боевиков.