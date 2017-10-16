Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате теракта в столице Сомали превысило 300 человек.

Как передает Report, об этом сообщает AP со ссылкой на директора службы скорой помощи Абдулкадира Адама.

Он отметил, что не исключает роста числа погибших.

Отмечается, что 70 человек, пострадавших в результате теракта и находящихся в критическом состоянии были доставлены в Турцию для лечений.

В субботу, 14 октября, грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из оживленных улиц Могадишо у входа в гостиницу "Сафари".