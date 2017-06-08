 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Число погибших в результате теракта в Лондоне выросло до восьми

    В ходе поисков полиция обнаружила в Темзе тело 45-летнего француза Ксавьера Томаса© Courtesy İmage

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Число погибших в результате теракта в Лондоне, совершенного в ночь на четвертое июня 2017 года, выросло до восьми.

    Как передает Report, об этом сoобщил Anadolu. 

    «В ходе поисков полиция обнаружила в Темзе тело 45-летнего француза Ксавьера Томаса - восьмой жертвы теракта на Лондонском мосту», - говорится в сообщении полиции.

    Предположительно, Томас шел по мосту во время инцидента, его сбил микроавтобус террористов, и он упал в реку.

    В числе жертв теракта - не только граждане Великобритании и Франции, но и Австралии и Канады.

    Три террориста на автомобиле въехали в толпу в районе Лондонского моста, после чего напали у рынка Боро-маркет с ножами на прохожих. В результате теракта погибли восемь человек, 48 госпитализированы. Террористы уничтожены полицией.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi