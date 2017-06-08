Число погибших в результате теракта в Лондоне выросло до восьми

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Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Число погибших в результате теракта в Лондоне, совершенного в ночь на четвертое июня 2017 года, выросло до восьми.

Как передает Report, об этом сoобщил Anadolu.

«В ходе поисков полиция обнаружила в Темзе тело 45-летнего француза Ксавьера Томаса - восьмой жертвы теракта на Лондонском мосту», - говорится в сообщении полиции.

Предположительно, Томас шел по мосту во время инцидента, его сбил микроавтобус террористов, и он упал в реку.

В числе жертв теракта - не только граждане Великобритании и Франции, но и Австралии и Канады.

Три террориста на автомобиле въехали в толпу в районе Лондонского моста, после чего напали у рынка Боро-маркет с ножами на прохожих. В результате теракта погибли восемь человек, 48 госпитализированы. Террористы уничтожены полицией.