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    Число погибших в результате столкновений в Сеуле возросло до трех

    74-летний мужчина скончался в больнице Сеула

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Число погибших в результате столкновений сторонников бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе возросло до трех.

    Как передает Report, 74-летний мужчина скончался в больнице Сеула. Ранее сообщалось о двух погибших.

    10 марта все восемь судей КС Южной Кореи поддержали решение парламента об импичменте Пак Кын Хе. Сразу после обнародования решения суда в Сеуле вспыхнули столкновения недовольных этим решением демонстрантов.

    Через 60 дней будет избран новый глава государства.

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