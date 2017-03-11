Число погибших в результате столкновений в Сеуле возросло до трех

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Число погибших в результате столкновений сторонников бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе возросло до трех.

Как передает Report, 74-летний мужчина скончался в больнице Сеула. Ранее сообщалось о двух погибших.

10 марта все восемь судей КС Южной Кореи поддержали решение парламента об импичменте Пак Кын Хе. Сразу после обнародования решения суда в Сеуле вспыхнули столкновения недовольных этим решением демонстрантов.

Через 60 дней будет избран новый глава государства.