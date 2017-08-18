Число погибших в результате схода оползня в столице Сьерра-Леоне достигло 461

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Число погибших в результате схода оползня в столице Сьерра-Леоне городе Фритауне достигло 461, из них 156 детей.

Как передает Report, об этом сoобщает агентство Reuters со ссылкой на представителя местного морга.

По словам неназванного чиновника, погибшие уже похоронены. Он отметил, что тела продолжают доставлять в морг.

Сильные ливни в Сьерра-Леоне 14 августа привели к наводнению и сходу оползня, в результате которых в столице страны Фритауне погибли более 400 человек. Число пропавших без вести достигло 600. Поисковые работы продолжаются.

Заблокированными в своих домах остаются жители более 1 тысячи домохозяйств. Согласно данным Международного комитета Красного Креста, в результате удара стихии около 3 тысяч человек могли потерять свои дома и остаться на улице.