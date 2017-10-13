 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Число погибших в результате пожаров в Калифорнии возросло до 31

    Стихия также повредила или уничтожила тысячи домов и офисов

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В результате природных пожаров в американском штате Калифорния погиб 31 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает ABC.

    Ранее СМИ писали о 29 погибших.

    10 октября президент США Дональд Трамп утвердил декларацию о стихийном бедствии в штате.

    ***02:52

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 29 человек погибли в результате природных пожаров в американском штате Калифорния.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC.

    Отмечается, что стихия также повредила или уничтожила тысячи домов и офисов.

    Ранее СМИ писали о 26 погибших.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi