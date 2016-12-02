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    Число погибших в результате лесных пожаров в Теннесси выросло до 11

    Ранее местные правоохранительные органы задержали возможного поджигателя

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Число погибших в результате природных пожаров в штате Теннесси США достигло 11 человек.

    Как передает Report, об этом сообщил представитель агентства по чрезвычайным ситуациям в штате Дин Фленер.

    В понедельник ночью сильные ветры ускорили распространение пожаров, которые вынудили более 14 тыс. жителей и туристов покинуть город Гатлинберг, передает AP. Ранее местные правоохранительные органы задержали возможного поджигателя.

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