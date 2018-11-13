Число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии достигло 44 - ВИДЕО

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Число погибших из-за лесных пожаров в штате Калифорния достигло 44 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил шериф округа Бьютт, передает Report со ссылкой на телеканал ABC.

В свою очередь, как отмечает газета USA Today, власти прогнозируют рост числа погибших. Агентство Associated Press сообщает, что 228 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о 23 погибших. Ноябрьские лесные пожары в Калифорнии уже названы самыми разрушительными в истории штата. Наибольшее число жертв и разрушений пришлись на город Пэрадайс, который оказался практически уничтожен огнем.

Там были найдены 14 тел жертв. Разрушено более 7 тыс. домов и офисных зданий. Город Сан-Франциско окутан дымом от горящих лесов. 169 тыс. жителей штата были эвакуированы из зоны стихийного бедствия.



Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии.