Число погибших в результате двух взрывов в Багдаде достигло 121 - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Число погибших в результате двух взрывов в Багдаде достигло 121, сообщает Report со ссылкой на “İraqinews".

Сообщается, что в результате терактов пострадали еще 26 человек.

*** 10:14

По меньшей мере двадцать шесть человек погибли, еще множество пострадали в результате двух взрывов, прогремевших cегодня в Багдаде. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в МВД Ирака.

Один из взрывов осуществлен террористом-смертником.