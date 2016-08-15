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    ​Число погибших в результате авиаудара по больнице в Йемене возросло до 25

    Среди погибших врачи, медсестры и дети

    Баку. 15 Августа. REPORT.AZ/ Не менее 25 мирных жителей погибли, еще 20 получили ранения в результате авиаудара силами, возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, по больнице в провинции Хадджа на севере Йемена.

    Как передает Report, об этом сообщил в понедельник йеменский телеканал "аль-Масира".

    По его данным, среди погибших врачи, медсестры и дети.

    Больницей, по которой был нанесен авиаудар, управляет международная организация "Врачи без границ".

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