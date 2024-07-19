Число погибших в протестах в Бангладеш возросло до 50 человек

Не менее 50 человек погибли в ходе акций протеста против системы квотирования на госдолжности в Бангладеш.

Не менее 50 человек погибли в ходе акций протеста против системы квотирования на госдолжности в Бангладеш.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на данные медиков.

Только в пятницу в протестах погибли пять человек.

Правоохранительные органы применяют для разгона демонстраций резиновые пули и водометы. Участники акций протеста выходят на улицы с палками, железными прутьями и камнями. Многие из них одеты в мотоциклетные шлемы. Над столицей страны - Даккой - замечены военные вертолеты. На улицы выведена бронетехника.