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Число погибших в протестах в Бангладеш возросло до 50 человек

Число погибших в протестах в Бангладеш возросло до 50 человек Не менее 50 человек погибли в ходе акций протеста против системы квотирования на госдолжности в Бангладеш.
Другие страны
19 июля 2024 г. 15:16
Число погибших в протестах в Бангладеш возросло до 50 человек

Не менее 50 человек погибли в ходе акций протеста против системы квотирования на госдолжности в Бангладеш.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на данные медиков.

Только в пятницу в протестах погибли пять человек.

Правоохранительные органы применяют для разгона демонстраций резиновые пули и водометы. Участники акций протеста выходят на улицы с палками, железными прутьями и камнями. Многие из них одеты в мотоциклетные шлемы. Над столицей страны - Даккой - замечены военные вертолеты. На улицы выведена бронетехника.

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Версия на английском языке Death toll reaches 50 in Bangladesh quota reform protests

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