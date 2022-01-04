Число погибших в протестах против военного переворота в Судане возросло до 56

Число жителей Судана, погибших в ходе акций протеста против военного переворота, возросло до 56 человек.

Число жителей Судана, погибших в ходе акций протеста против военного переворота, возросло до 56 человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении Центрального комитета врачей Судана.

Комитет обвинил силы безопасности в том, что для разгона протестующих были применены боевые пули, тогда как суданские правоохранители отвергают эти обвинения.

Отметим, что 19 декабря прошлого года, в третью годовщину массовых протестов в Судане, приведших к свержению администрации Омара аль-Башира, по всей стране прошли широкомасштабные демонстрации. Участники акции вышли с требованием гражданской администрации. Суданские силовики применили против собравшихся перед Президентским дворцом демонстрантов слезоточивый газ и шумовые гранаты.

В результате вмешательства военных в народное восстание, вспыхнувшее из-за резкого роста стоимости жизни, в Судане 11 апреля 2019 года был отправлен в отставку президент Омар аль-Башир.