Число погибших в ДТП с автобусом в Кении возросло до 25

Число погибших в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером в пятницу в западном кенийском городе Кисуму, возросло до 25 человек.

Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом сообщил представитель правительства.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу, в результате чего транспортное средство перевернулось и упало в кювет, 21 человек погибли на месте.

Представитель Министерства здравоохранения Кении Фредрик Оума Олуга заявил сегодня, что четыре человека, получившие травмы в результате аварии, скончались в больнице. Таким образом число погибших увеличилось до 25.

Расследование причин инцидента продолжается.