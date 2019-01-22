 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Число погибших при взрыве на трубопроводе в Мексике возросло до 91

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 91.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил губернатор штата Идальго Омар Файяд.

    «Ситуация изменилась: к несчастью, уже есть 91 погибший от серьёзных ожогов», — цитирует его РИА Новости.

    При этом, по словам губернатора, ещё 52 человека остаются в больницах.

    Ранее сообщалось о 85 погибших.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi