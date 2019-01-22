Число погибших при взрыве на трубопроводе в Мексике возросло до 91

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Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 91.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил губернатор штата Идальго Омар Файяд.
«Ситуация изменилась: к несчастью, уже есть 91 погибший от серьёзных ожогов», — цитирует его РИА Новости.
При этом, по словам губернатора, ещё 52 человека остаются в больницах.
Ранее сообщалось о 85 погибших.
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