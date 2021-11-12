О нас
Report Georgia
Аудио новости

Число погибших при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне возросло до 131

Число погибших при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне возросло до 131 Число погибших в результате взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне увеличилось до 131 человека.
Другие страны
12 ноября 2021 г. 08:48
Число погибших при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне возросло до 131

Число погибших в результате взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне увеличилось до 131 человека.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказал министр здравоохранения и санитарии страны Аустина Демби.

По его данным, 63 человека все еще остаются в больнице. Для идентификации неопознанных жертв взрыва используются ДНК-тесты.

Ранее агентство Reuters информировало о 115 погибших.

Взрыв произошел поздним вечером 5 ноября в столице страны Фритауне. Бензовоз с полной топливной цистерной столкнулся с грузовиком, перевозившим гранитные плиты.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Syerra-Leonedə partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 131-ə çatıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев отбыл с визитом в Турцию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев отбыл с визитом в Турцию
11 ноября 2021 г. 20:18
Байрамов при участии сопредседателей МГ ОБСЕ встретился с армянским коллегой
Байрамов при участии сопредседателей МГ ОБСЕ встретился с армянским коллегой
11 ноября 2021 г. 01:19
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
10 ноября 2021 г. 17:50
Армянская сторона попыталась совершить очередную провокацию на границе с Азербайджаном
Армянская сторона попыталась совершить очередную провокацию на границе с Азербайджаном
10 ноября 2021 г. 17:19
В Азербайджане началось исполнение Акта об амнистии
В Азербайджане началось исполнение Акта об амнистии
10 ноября 2021 г. 17:07
В бакинском метро за различные правонарушения задержаны 1 095 человек
В бакинском метро за различные правонарушения задержаны 1 095 человек
10 ноября 2021 г. 15:14
Президенты Азербайджана, Туркменистана и Турции встретятся в ближайшее время
Президенты Азербайджана, Туркменистана и Турции встретятся в ближайшее время
10 ноября 2021 г. 10:37
Минобороны Азербайджана: Противозаконный въезд в Карабах армянского министра обороны - провокация
Минобороны Азербайджана: Противозаконный въезд в Карабах армянского министра обороны - провокация
9 ноября 2021 г. 12:01
Министры обороны Азербайджана и Турции провели совместную пресс-конференцию
ФотоМинистры обороны Азербайджана и Турции провели совместную пресс-конференцию
9 ноября 2021 г. 10:38
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня Государственного флага
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня Государственного флага
9 ноября 2021 г. 00:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi