Число погибших при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне возросло до 131

Число погибших в результате взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне увеличилось до 131 человека.

Число погибших в результате взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне увеличилось до 131 человека.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказал министр здравоохранения и санитарии страны Аустина Демби.

По его данным, 63 человека все еще остаются в больнице. Для идентификации неопознанных жертв взрыва используются ДНК-тесты.

Ранее агентство Reuters информировало о 115 погибших.

Взрыв произошел поздним вечером 5 ноября в столице страны Фритауне. Бензовоз с полной топливной цистерной столкнулся с грузовиком, перевозившим гранитные плиты.