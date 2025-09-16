Число погибших при взрыве автоцистерны с газом в Мехико возросло до 15 человек

Число погибших в результате взрыва автоцистерны со сжиженным газом в Мехико 10 сентября увеличилось до 15 человек, 38 по-прежнему госпитализированы.

Как передает Report со ссылкой на издание La Razon, об этом сообщила министр здравоохранения мексиканской столицы Надин Гассман.

"Нам только что сообщили, что скончался еще один человек, таким образом число погибших достигло 15", - цитирует СМИ слова чиновницы.

Она добавила, что в больницах остаются 38 человек, из которых 14 - в крайне тяжелом состоянии с множественными ожогами.

10 сентября в Мехико произошел взрыв автоцистерны со сжиженным газом на автомобильной развязке в районе Истапалапа. Более 20 автомобилей были уничтожены огнем, повреждения получили расположенные поблизости здания.