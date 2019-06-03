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При взрыве в микроавтобусе в Кабуле погибли четверо, девять ранены

​Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до четырех

При взрыве в микроавтобусе в столице Афганистана Кабуле погибли четверо, девять человек ранены.

Как передает Report, об этом заявил РИА "Новости" представитель комиссии по независимой административной реформе и гражданской службе Фарид Ахмад.

"Взрыв привел к гибели четверых наших коллег, еще девять пострадали", - сообщил собеседник агентства.

Ранее официальный представитель полиции Кабула Басыр Муджахид сообщил, что целью взрыва стал микроавтобус, перевозивший сотрудников комиссии по независимой административной реформе и гражданской службе. Взрыв прогремел недалеко от здания министерства энергетики Афганистана. 

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