При взрыве в микроавтобусе в Кабуле погибли четверо, девять ранены

При взрыве в микроавтобусе в столице Афганистана Кабуле погибли четверо, девять человек ранены.

Как передает Report, об этом заявил РИА "Новости" представитель комиссии по независимой административной реформе и гражданской службе Фарид Ахмад.

"Взрыв привел к гибели четверых наших коллег, еще девять пострадали", - сообщил собеседник агентства.

Ранее официальный представитель полиции Кабула Басыр Муджахид сообщил, что целью взрыва стал микроавтобус, перевозивший сотрудников комиссии по независимой административной реформе и гражданской службе. Взрыв прогремел недалеко от здания министерства энергетики Афганистана.