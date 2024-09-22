Число погибших при ударе ВВС Израиля по пригороду Бейрута возросло до 45

Число погибших в результате авиаудара израильских ВВС по южному пригороду Бейрута 20 сентября возросло до 45, пострадали 68 человек.
Как передает Report, такие данные приводятся в сводке чрезвычайного комитета при Минздраве Ливана.
Согласно информации, после проведения поисково-спасательных работ из-под обломков зданий были извлечены несколько неопознанных тел.
"Патологоанатомы взяли образцы ДНК, чтобы идентифицировать погибших при авиаударе", - говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что в результате израильского удара по ливанской столице погибли 37 человек.
Вооруженное крыло движения "Хезболлах" в свою очередь сообщило о гибели двух военных руководителей, 14 бойцов и командиров во время израильского ракетного удара по южному пригороду Бейрута.