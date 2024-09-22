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Число погибших при ударе ВВС Израиля по пригороду Бейрута возросло до 45

Число погибших при ударе ВВС Израиля по пригороду Бейрута возросло до 45 Число погибших в результате авиаудара израильских ВВС на южный пригород Бейрута 20 сентября возросло до 45, пострадали 68 человек.
Другие страны
22 сентября 2024 г. 11:21
Число погибших при ударе ВВС Израиля по пригороду Бейрута возросло до 45

Число погибших в результате авиаудара израильских ВВС по южному пригороду Бейрута 20 сентября возросло до 45, пострадали 68 человек.

Как передает Report, такие данные приводятся в сводке чрезвычайного комитета при Минздраве Ливана.

Согласно информации, после проведения поисково-спасательных работ из-под обломков зданий были извлечены несколько неопознанных тел.

"Патологоанатомы взяли образцы ДНК, чтобы идентифицировать погибших при авиаударе", - говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что в результате израильского удара по ливанской столице погибли 37 человек.

Вооруженное крыло движения "Хезболлах" в свою очередь сообщило о гибели двух военных руководителей, 14 бойцов и командиров во время израильского ракетного удара по южному пригороду Бейрута.

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Версия на английском языке Death toll rises to 45 from Israeli strike on Beirut

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