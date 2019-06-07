Число погибших при столкновении судов на Дунае возросло до 19

Количество погибших в результате столкновения катера Hableany с лайнером на Дунае увеличилось до 19 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на венгерскую полицию. На данный момент остаются пропавшими без вести восемь туристов из Южной Кореи и один член экипажа судна из Венгрии.

Член спасательной команды Нандор Ясенски сообщил, что водолазы готовят затонувшее судно к подъёму. Спасатели подняли из воды 25 тел погибших; опознать их не удалось, так как тела сильно повреждены. Судмедэкспреты приступили к идентификации на основании анализа ДНК.