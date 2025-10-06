Число погибших при сходе лавины в Альпах возросло до трех

Число альпинистов, погибших после схода лавины в Альпах в Словении, возросло до трех.

Как передает Report, об этом сообщает агентство STA.

"Спасатели обнаружили тела двух других хорватских альпинистов, которые пропали без вести после того, как их унесла лавина", - говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось о том, что один альпинист погиб, двое пропали после схода лавины в Альпах в Словении. Альпинисты оказались погребены под снегом.