Число погибших при сходе лавины в Альпах возросло до трех
- 06 октября, 2025
- 16:59
Число альпинистов, погибших после схода лавины в Альпах в Словении, возросло до трех.
Как передает Report, об этом сообщает агентство STA.
"Спасатели обнаружили тела двух других хорватских альпинистов, которые пропали без вести после того, как их унесла лавина", - говорится в сообщении агентства.
Ранее сообщалось о том, что один альпинист погиб, двое пропали после схода лавины в Альпах в Словении. Альпинисты оказались погребены под снегом.
