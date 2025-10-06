Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Другие страны
    • 06 октября, 2025
    • 16:59
    Число погибших при сходе лавины в Альпах возросло до трех

    Число альпинистов, погибших после схода лавины в Альпах в Словении, возросло до трех.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство STA.

    "Спасатели обнаружили тела двух других хорватских альпинистов, которые пропали без вести после того, как их унесла лавина", - говорится в сообщении агентства.

    Ранее сообщалось о том, что один альпинист погиб, двое пропали после схода лавины в Альпах в Словении. Альпинисты оказались погребены под снегом.

    Альпы альпинисты Словения лавина

