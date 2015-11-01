Число погибших при пожаре в ночном клубе Бухареста выросло до 29

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате пожара в ночном клубе в румынской столице выросло до 29 - к утру скончались еще двое раненых.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам генеральный секретарь министерства здравоохранения cтраны Раед Арафат.

По предварительным данным, причиной инцидента стал фейерверк, запущенный во время исполнения музыкальной группой композиции под названием "День, в который мы умрем". В момент трагедии в подземном помещении клуба находилось до 500 человек.

В результате инцидента около 200 человек серьезно пострадали. Медики не исключают, что число жертв может возрасти, так как 146 человек получили тяжелые ожоги, при чем состояние еще 25 пострадавших оценивается как критическое.