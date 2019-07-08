Число погибших при пожаре на нефтепроводе в Нигерии возросло до 12 человек

Число жертв пожара на нефтепроводе в населенном пункте Иджегун (Ijegun) нигерийского штата Лагос возросло до 12, еще 12 остаются в больницах.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, постоянный секретарь при министерстве здравоохранения Титилайо Гонкалвес заявила в понедельник после посещения пострадавших в больницах, что в результате пожара в местные госпитали были доставлены 22 человека, позже 10 из них скончались в результате полученных ожогов.

"К сожалению, жертвы получили ожоги крайне тяжелой степени, составлявшие почти 100% (поверхности тела), мы потеряли 10 человек", - приводятся слова Гонкалвес в заявлении, опубликованном на странице правительства штата в Facebook.