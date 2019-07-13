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Число погибших при опрокидывании лодки у берегов Туниса возросло до 80

Число погибших при опрокидывании лодки у берегов Туниса возросло
© http://vestikavkaza.ru

Число нелегальных мигрантов, погибших в результате произошедшего на прошлой неделе опрокидывания резиновой лодки у побережья Туниса, возросло до 80. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил радиостанции Mosaique.fm представитель тунисского Красного Полумесяца Монжи Слим.

Надувная лодка с нелегальными мигрантами отчалила от берегов Ливии 3 июля. Спустя некоторое время она перевернулась у побережья Туниса, смогли выжить только пять человек. Один из выживших - выходец из Кот-д'Ивуара - позднее умер в больнице.

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