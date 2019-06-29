​Число погибших при обрушении шахты в ДРК возросло до 43 человек

Число жертв обрушения шахты в провинции Луалаба на юге Демократической Республики Конго (ДРК) возросло до 43 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает портал Actualite со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 36 погибших.

По словам губернатора этой провинции Ришара Муйеджа Мангеса Манса, жертвами обрушения стали нелегальные шахтеры, которые вопреки запрету работают на карьере. В настоящий момент родственники погибших проводят опознание.