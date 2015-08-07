Число погибших при нападении на отель в Мали возросло до 4 человек

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Число погибших в результате нападения неизвестных на отель в городе Севарэ в центральной части Мали возросло до четырех человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на военные источники.

Ранее сообщалось об одном погибшем.