Число погибших при нападении на отель в Мали возросло до 4 человек

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Число погибших в результате нападения неизвестных на отель в городе Севарэ в центральной части Мали возросло до четырех человек.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на военные источники.
Ранее сообщалось об одном погибшем.
По словам источников, среди погибших два представителя Вооруженных сил, еще трое военных получили ранения. Они также добавили, что неизвестным удалось захватить заложников. На место происшествия прибыли сотрудники спецслужб и оцепили отель. Осада здания продолжается. При этом агентство сообщает, что нападение было совершено на отель Byblos.
"Это захват заложников", - цитирует агентство слова одного из источников.
Ранее агентство DPA сообщило, что неизвестные совершили нападение на три отеля в городе Севарэ - Debo, Motel и Flandres. Нападавшие были вооружены пулеметами. По данным агентства, в момент атак в отелях находились иностранцы, в том числе французы и граждане ЮАР.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook