Число погибших при крушении судна с мигрантами в Йемене выросло до 68

Число погибших при крушении судна с мигрантами у берегов Йемена достигло 68.

Число погибших при крушении судна с мигрантами у берегов Йемена достигло 68.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на главу миссии Международной организации по миграции в Йемене Абдусаттора Эсоева.

"Судно перевернулось в воскресенье в водах у побережья Йемена, в результате чего погибли 68 африканских мигрантов", - пишет агентство.

По его данным, лишь 12 мигрантов выжили после крушения, остальные пропали без вести и считаются погибшими.

Напомним, что ранее сообщалось о 20 погибших.