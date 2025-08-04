Число погибших при крушении судна с мигрантами в Йемене выросло до 68

Число погибших при крушении судна с мигрантами у берегов Йемена достигло 68.
Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на главу миссии Международной организации по миграции в Йемене Абдусаттора Эсоева.
"Судно перевернулось в воскресенье в водах у побережья Йемена, в результате чего погибли 68 африканских мигрантов", - пишет агентство.
По его данным, лишь 12 мигрантов выжили после крушения, остальные пропали без вести и считаются погибшими.
Напомним, что ранее сообщалось о 20 погибших.