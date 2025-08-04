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Число погибших при крушении судна с мигрантами в Йемене выросло до 68

Число погибших при крушении судна с мигрантами в Йемене выросло до 68 Число погибших при крушении судна с мигрантами у берегов Йемена достигло 68.
Другие страны
4 августа 2025 г. 03:26
Число погибших при крушении судна с мигрантами в Йемене выросло до 68

Число погибших при крушении судна с мигрантами у берегов Йемена достигло 68.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на главу миссии Международной организации по миграции в Йемене Абдусаттора Эсоева.

"Судно перевернулось в воскресенье в водах у побережья Йемена, в результате чего погибли 68 африканских мигрантов", - пишет агентство.

По его данным, лишь 12 мигрантов выжили после крушения, остальные пропали без вести и считаются погибшими.

Напомним, что ранее сообщалось о 20 погибших.

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