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Число погибших при извержении вулкана в Индонезии возросло до 13 человек

Число погибших при извержении вулкана в Индонезии возросло до 13 человек Число погибших в результате извержения вулкана Марапи в Индонезии возросло до 13 человек.
Другие страны
5 декабря 2023 г. 14:16
Число погибших при извержении вулкана в Индонезии возросло до 13 человек

Число погибших в результате извержения вулкана Марапи в Индонезии возросло до 13 человек.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил глава поисково-спасательной службы Паданг Абдул Малик.

Всего индонезийские власти заявляли о 75 альпинистах, которые оказались в ловушке во время извержения горы Марапи в воскресенье днем. Тогда 49 человек были успешно эвакуированы.

Малик сказал, что 10 альпинистов по-прежнему числятся пропавшими без вести, спасателям удалось эвакуировать 52 человека. Проведению спасательной операции мешают продолжающаяся вулканическая активность и плохие погодные условия.

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