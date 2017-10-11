Число погибших при бунте в мексиканской тюрьме увеличилось до 16

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ До 16 человек увеличилось число жертв бунта, который произошел во вторник в тюрьме мексиканского города Кадерейта.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил генеральный прокурор штата Нуэво-Леон Бернардо Гонсалес.

Ранее сообщалось о 13 погибших. Бунт стал результатом конфликта между представителями враждующих преступных группировок, также заключенные требовали сменить начальство тюрьмы, которое якобы состоит в связях с наркокартелем "Лос-Сетас".

Пока властям удалось установить личности 13 погибших, в отношении еще трех жертв беспорядков работа продолжается.