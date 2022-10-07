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Число погибших после схода лавины в Гималаях в Индии возросло до 26

Число погибших после схода лавины в Гималаях в Индии возросло до 26 Число погибших при сходе снежной лавины в индийской части Гималайских гор в северном штате Уттаракханд возросло до 26.
Другие страны
7 октября 2022 г. 17:56
Число погибших после схода лавины в Гималаях в Индии возросло до 26

Число погибших при сходе снежной лавины в индийской части Гималайских гор в северном штате Уттаракханд возросло до 26.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Print.

В ходе спасательной операции в течение сегодняшнего дня были обнаружены тела еще семерых человек. Их эвакуация будет осуществляться вертолетом в зависимости от погодных условий.

Ранее сообщалось о 19 жертвах стихийного бедствия.

Все погибшие входили в группу из 29 стажеров и инструкторов Института альпинизма имени Неру. Во вторник утром при переходе через гималайский ледник на высоте свыше 3 тыс. м над уровнем моря группа попала под лавину.

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Версия на английском языке Death toll in Himalayan avalanche rises to 26

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