Число погибших полицейских в Каире в перестрелке с террористами возросло до 35- ОБНОВЛЕНО-2

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 35 сотрудников спецназа МВД и Управления национальной безопасности Египта погибли в пятницу в боестолкновении с террористами на западе страны, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. Ранее сообщалось о 14 погибших представителей органов внутренних дел.

По данным французской AFP, силовики получили информацию о местонахождении в одном из пустынных районов группы боевиков и выехали в сопровождении бронемашин на задержание. Вооруженные гранатометами экстремисты атаковали стражей порядка из засады. Согласно некоторым данным, два броневика были уничтожены, находившиеся в них спецназовцы погибли.

Вслед за этим в район боестолкновения были направлены значительные подкрепления. В воздух поднята авиация. Ведется преследование нападавших.

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Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Число погибших полицейских в результате столкновениях с террористами в районе эль-Вахат в окрестностях Каира возросло до 14 человек. Как сообщает Report, такие данные приводит новостной портал "Ватан". Еще восемь офицеров получили ранения, сообщили источники в органах безопасности.

Ранее сообщалось о трех погибших силовиках и нескольких раненых.

Отмечается, что полицейские проводили операцию по обезвреживанию террористической ячейки, скрывавшейся в этом пустынном районе. В настоящее время район оцеплен, силы безопасности используют вертолеты, чтобы уничтожить преступников.