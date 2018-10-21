Число погибших от землетрясения в Индонезии превысило 2,1 тыс.

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате землетрясения и цунами на острове Сулавеси увеличилось до 2113 человек. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал Detik со ссылкой на данные, предоставленные официальным представителем национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, передает "Report".

По его словам, "состояние более 4,6 тыс. местных жителей, получивших ранения, остается тяжелым". Всего же, отметил чиновник, различные травмы получили свыше 10 тыс. человек. Представитель Агентства также уточнил, что основное число жертв стихии приходится на город Палу, административный центр провинции Центральный Сулавеси.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 28 сентября.

Напомним, власти Индонезии решили остановить поисково-спасательные работы в провинции Центральный Сулавеси