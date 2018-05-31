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    Число погибших от заражения вирусом Нипах в Индии возросло до 16

    © AP Photo / K.Shijith

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Два новых случая заражения смертельно опасным вирусом Нипах зарегистрированы в штате Керала на юге Индии, общее число погибших возросло до 16 человек.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Hindustan Times со ссылкой на представителей местного минздрава.

     24 мая представитель Минздрава Индии Прити Судан публично заявила, что специалистам удалось остановить распространение вируса Нипах в Керале. Тогда Судан заверила, что инфекция носила высоко локализованный характер, медикам "удалось сдержать ее". На тот момент официально была подтверждена гибель 11 человек. 

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