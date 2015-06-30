Число погибших от вируса MERS в Южной Корее выросло до 33 человек

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Министерство здравоохранения и благосостояния Южной Кореи подтвердило гибель еще одного человека в результате осложнений, вызванных коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ/ MERS), новых случаев заражения людей не выявлено третий день подряд, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Таким образом, к настоящему времени скончались 33 человека. Общее число заболевших составляет 182 человека. Из больниц выписаны 95 пациентов, у которых ранее было подтверждено наличие коронавируса. Возраст около 40% из заболевших не превышает 50 лет.

Карантинный режим предписан 2,6 тысячи человек. Их число сокращается по мере истечения инкубационного периода, который в случае MERS составляет 14 дней.

Около половины заболевших были инфицированы в Сеульском медицинском центре Samsung, где были выявлены первые случаи заболевания. Основной причиной распространения заболевания считаются недостаточно эффективные меры по предупреждению передачи вируса от первых заболевшим врачам и пациентам клиники.

Коронавирус ближневосточного респираторного синдрома не имеет особых симптомов на ранних стадиях. Наибольшему риску заболевания подвержены люди с ослабленным иммунитетом, хронической болезнью легких, диабетом и почечной недостаточностью. Вакцины от вируса не существует. В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 26 июня, зафиксированы 1356 случаев заражения вирусом БВРС-КоВ/MERS, скончались 484 человека. Смертность от осложнений в результате заражения коронавирусом в Южной Корее составляет 18,1%, в странах Ближнего востока - около 40%.