Число погибших от наводнения в Австрии возросло до пяти человек

Пять человек погибли за последнюю неделю в Австрии из-за наводнения, вызванного сильными дождями.

Пять человек погибли за последнюю неделю в Австрии из-за наводнения, вызванного сильными дождями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал ORF.

Пятой жертвой стала 81-летняя женщина, которая погибла в своем затопленном доме. Как уточнили в полиции, тело было обнаружено во вторник, хотя пожарные еще в субботу призвали женщину эвакуироваться.

Сильнее всего от стихии пострадала федеральная земля Нижняя Австрия, граничащая с Чехией и Словакией. Сотни людей были вынуждены покинуть дома.

Циклон "Борис" несколько дней назад достиг Европы, принеся с собой обильные осадки. Из-за сильных дождей, выпавших в Альпах, уровень воды в нескольких реках, в том числе в Дунае, поднялся. Последствия наводнений ощутили на себе жители нескольких стран Центральной Европы.