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Число погибших на очистных сооружениях под Таганрогом достигло 11

Число погибших на очистных сооружениях под Таганрогом достигло 11 Представитель администрации добавила, что угроза жизни пациентов сохраняется
Другие страны
22 мая 2021 г. 10:18
Число погибших на очистных сооружениях под Таганрогом достигло 11

Еще один человек, пострадавший при ЧП на очистных сооружениях вблизи Таганрога, умер в больнице.

Как передает Report, об этом сообщил в субботу ТАСС глава администрации города Андрей Лисицкий.

Общее число жертв ЧП на данный момент составляет 11.

Ранее сообщалось о гибели 10 сотрудников водоканала.

Еще пятеро были доставлены в больницу скорой медицинской помощи Таганрога. "Один человек скончался в больнице", - сказал собеседник агентства.

По данным администрации города, в реанимации остаются четыре человека. "Четверо в реанимации, врачи работают", - отметили там.

Представитель администрации добавила, что угроза жизни пациентов сохраняется.

По данным российских СМИ, утром в пятницу в селе Дмитриадовка Ростовской области рабочие отравились газом в коллекторе при ремонте очистных сооружений.

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Версия на английском языке Death toll in water treatment plant accident in Russia’s Taganrog rises to 11

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