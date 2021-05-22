Число погибших на очистных сооружениях под Таганрогом достигло 11

Представитель администрации добавила, что угроза жизни пациентов сохраняется

Еще один человек, пострадавший при ЧП на очистных сооружениях вблизи Таганрога, умер в больнице.

Как передает Report, об этом сообщил в субботу ТАСС глава администрации города Андрей Лисицкий.

Общее число жертв ЧП на данный момент составляет 11.

Ранее сообщалось о гибели 10 сотрудников водоканала.

Еще пятеро были доставлены в больницу скорой медицинской помощи Таганрога. "Один человек скончался в больнице", - сказал собеседник агентства.

По данным администрации города, в реанимации остаются четыре человека. "Четверо в реанимации, врачи работают", - отметили там.

Представитель администрации добавила, что угроза жизни пациентов сохраняется.

По данным российских СМИ, утром в пятницу в селе Дмитриадовка Ростовской области рабочие отравились газом в коллекторе при ремонте очистных сооружений.