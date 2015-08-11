​Число погибших из-за жары в Египте возросло до 40

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Число погибших из-за сильной жары в Египте возросло до 40. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в министерстве здравоохранения страны.

Сообщается, что только в Каире за последние сутки скончались 11 человек. Показатели термометров в столице в понедельник превышали 37 градусов по Цельсию.

Согласно заявлению Минздрава, еще три человека скончались в госпитале в провинции Кальюбия, трое — в южной провинции Сохаг, по одному человеку — в Луксоре и Гизе.

В больницы страны были направлены в общей сложности 92 человека, 70 из них обратились в медучреждения в Каире.