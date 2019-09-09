Число погибших из-за урагана "Дориан" на Багамах возросло до 44

По меньшей мере 44 человека погибли из-за урагана "Дориан" на Багамских островах.

Как передает Report, об этом со ссылкой на министра здравоохранения Содружества Багамских Островов Дуэйна Сандза сообщил телеканал ABC.

По словам Сандза, жертв на самом деле намного больше. Тела многих пропавших без вести, скорее всего, так и не удастся найти из-за того, что их унесло в море, пояснил министр.

На Багамах из-за урагана повреждено или разрушено около 13 тыс. строений. Затоплены обширные территории.