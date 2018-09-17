Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах увеличилось до 65 человек

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате тайфуна "Мангхут" на Филиппинах достигло 65 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал Rappler со ссылкой на национальную полицию.

Ранее сообщалось, что 59 человек погибли, 16 числятся пропавшими без вести.

"Число погибших в результате тайфуна "Мангхут" в понедельник, 17 сентября, увеличилось до 65, 54 из них в Кордильерском административном регионе", — говорится в сообщении портала.

Портал также сообщает, что 43 человека пропали без вести, 64 получили ранения.