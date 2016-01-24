Число погибших из-за снежной бури в США достигло 17 человек

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Число погибших из-за снежной бури на Восточном побережье США, по последним данным, достигло 17 человек.

Как передает Report, большинство из них стали жертвами дорожных аварий, происшедших по причине снегопада и гололеда.

Крупнейшие города, в том числе Нью-Йорк и Вашингтон, а также шоссе и аэропорты на Восточном побережье фактически парализованы из-за снежной бури. Отменены около 10 тысяч авиарейсов. Более 200 тысяч человек остались без электроснабжения.

По прогнозам метеорологов, снегопад, начавшийся в пятницу, 22 января, будет продолжаться, как минимум, до воскресенья.

Как сообщалось ранее, представители Национальной метеорологической службы США опубликовали оценки, в соответствии с которыми ущерб от снегопадов в течение суток может составить $1 млрд.