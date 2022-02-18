Число погибших из-за сильных дождей в Бразилии выросло до 120 человек

Число погибших из-за сильных дождей в бразильском городе Петрополис в штате Рио-де-Жанейро выросло до 120.

Число погибших из-за сильных дождей в бразильском городе Петрополис в штате Рио-де-Жанейро выросло до 120.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили пожарные.

"Жертвами трагедии стали 120 человек, 116 числятся пропавшими без вести", - отмечает СМИ.

Сильные дожди во вторник спровоцировали оползни и наводнения. Чуть больше чем за шесть часов выпало 260 литров осадков на один квадратный метр. Это гораздо больше, чем обычно бывает в этом регионе Бразилии в феврале.

Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Каштру в среду прибыл в пострадавший от ливней регион. Ранее он описал сложившуюся ситуацию как "близкую к войне". На пресс-конференции в среду он заявил, что обрушившийся на регион дождь стал "самым сильным с 1932 года".