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Число погибших из-за непогоды в США увеличилось до 89

Число погибших из-за непогоды в США увеличилось до 89 По меньшей мере 89 человек погибли в США из-за арктических холодов за последнюю неделю.
Другие страны
22 января 2024 г. 02:41
Число погибших из-за непогоды в США увеличилось до 89

По меньшей мере 89 человек погибли в США из-за арктических холодов за последнюю неделю.

Как передает Report со ссылкой на телекомпанию CBS News, в штате Теннесси было подтверждено 25 погибших, в штате Орегон - по меньшей мере 16 человек.

Также смертельные случаи были зарегистрированы в штатах Иллинойс, Пенсильвания, Миссисипи, Вашингтон, Кентукки, Висконсин, Нью-Йорк и Нью-Джерси.

На большой части Соединенных Штатов с 12 января отмечается резкое похолодание и идут снегопады. Во многих частях центральной части США температура воздуха опускалась до минус 34,4 градуса.

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