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    Число погибших из-за наводнения в штате Луизиана достигло восьми человек

    В результате наводнения были эвакуированы 20 тысяч человек

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ До восьми возросло число жертв сильнейшего наводнения в американском штате Луизиана.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это подтвердил департамент здравоохранения штата.

    Ранее сообщалось о шести погибших.

    Пресс-секретарь департамента Саманта Фолкнер сообщила, что еще один человек погиб в округе Ист-Батон-Руж, где ранее скончались три человека. Два человека погибли в округе Сейнт Хелена, еще двое - в округе Танджипахоа.

    К настоящему моменту в результате наводнения были эвакуированы 20 тысяч человек.

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