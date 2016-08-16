Число погибших из-за наводнения в штате Луизиана достигло восьми человек

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ До восьми возросло число жертв сильнейшего наводнения в американском штате Луизиана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это подтвердил департамент здравоохранения штата.

Ранее сообщалось о шести погибших.

Пресс-секретарь департамента Саманта Фолкнер сообщила, что еще один человек погиб в округе Ист-Батон-Руж, где ранее скончались три человека. Два человека погибли в округе Сейнт Хелена, еще двое - в округе Танджипахоа.

К настоящему моменту в результате наводнения были эвакуированы 20 тысяч человек.