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Число погибших из-за наводнений в китайской провинции Хэнань возросло до 63

Число погибших из-за наводнений в китайской провинции Хэнань возросло до 63 Число погибших в результате вызванных сильными ливнями наводнений в центральной провинции Хэнань возросло до 63, еще пять человек числятся пропавшими без вести.
Другие страны
25 июля 2021 г. 17:22
Число погибших из-за наводнений в китайской провинции Хэнань возросло до 63

Число погибших в результате вызванных сильными ливнями наводнений в центральной китайской провинции Хэнань возросло до 63, еще пять человек числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции сообщили местные власти.

Ранее власти заявляли о 58 погибших и пяти пропавших без вести.

По обновленным данным, ущерб разной степени понесли 11,45 млн жителей провинции, за последнюю неделю более 1,3 млн человек были эвакуированы в безопасные районы. Затоплено около 876 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

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