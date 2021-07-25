Число погибших из-за наводнений в китайской провинции Хэнань возросло до 63

Число погибших в результате вызванных сильными ливнями наводнений в центральной китайской провинции Хэнань возросло до 63, еще пять человек числятся пропавшими без вести.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции сообщили местные власти.
Ранее власти заявляли о 58 погибших и пяти пропавших без вести.
По обновленным данным, ущерб разной степени понесли 11,45 млн жителей провинции, за последнюю неделю более 1,3 млн человек были эвакуированы в безопасные районы. Затоплено около 876 тыс. га сельскохозяйственных угодий.