Число погибших из-за наводнений в китайской провинции Хэнань возросло до 63

Число погибших в результате вызванных сильными ливнями наводнений в центральной провинции Хэнань возросло до 63, еще пять человек числятся пропавшими без вести.

Число погибших в результате вызванных сильными ливнями наводнений в центральной китайской провинции Хэнань возросло до 63, еще пять человек числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции сообщили местные власти.

Ранее власти заявляли о 58 погибших и пяти пропавших без вести.

По обновленным данным, ущерб разной степени понесли 11,45 млн жителей провинции, за последнюю неделю более 1,3 млн человек были эвакуированы в безопасные районы. Затоплено около 876 тыс. га сельскохозяйственных угодий.