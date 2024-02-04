В Чили десятки тысяч гектаров охвачены лесным пожаром

Число погибших в результате лесных пожаров в Чили возросло до 51 человека.

В Чили десятки тысяч гектаров охвачены лесным пожаром. Погибли более 50 человек. В стране объявлен режим ЧС.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, сейчас огонь угрожает крупным населенным пунктам в области Вальпараисо, где живут около миллиона человек.

В Чили лесные пожары охватили территорию в несколько десятков тысяч гектар, замедлить скорость распространения огня пока не удается, в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации.

По данным на 4 февраля, в результате пожаров погиб 51 человек, для страны это стало самым большим по числу жертв стихийным бедствием начиная с 2010 года, когда в результате землетрясения погибли около 500 человек.

"Ситуация действительно очень тяжелая", — заявил в специальном видеообращении президент Чили Габриэль Борич.