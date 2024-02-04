В Чили десятки тысяч гектаров охвачены лесным пожаром. Погибли более 50 человек. В стране объявлен режим ЧС.
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В Чили лесные пожары охватили территорию в несколько десятков тысяч гектар, замедлить скорость распространения огня пока не удается, в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации.
По данным на 4 февраля, в результате пожаров погиб 51 человек, для страны это стало самым большим по числу жертв стихийным бедствием начиная с 2010 года, когда в результате землетрясения погибли около 500 человек.
"Ситуация действительно очень тяжелая", — заявил в специальном видеообращении президент Чили Габриэль Борич.