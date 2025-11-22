Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Число погибших из-за атаки ВС РФ на Тернополь возросло до 33

    Другие страны
    • 22 ноября, 2025
    • 20:13
    Число погибших из-за атаки ВС РФ на Тернополь возросло до 33

    В украинском Тернополе продолжается разбор завалов разрушенного российским ракетным ударом многоэтажного жилого дома.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в телеграм-канале.

    Согласно информации, поисково-спасательные работы продолжаются в Тернополе четвертые сутки. На сегодняшний день число погибших возросло до 33 человек, из них 6 детей.

    "Не исключено, что это не окончательное число жертв, поскольку несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести", - говорится в сообщении.

    Напомним, что ВС РФ в ходе массированной атаки в ночь с 18 на 19 ноября ударили по Тернополю беспилотниками и крылатыми ракетами. В результате атаки девятиэтажный дом был разрушен, в другом начался пожар.

    российско-украинская война ракетный удар Тернополь погибшие
    Rusiya ordusunun Ternopola hücumu nəticəsində ölənlərin sayı 33-ə çatıb

