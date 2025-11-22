Число погибших из-за атаки ВС РФ на Тернополь возросло до 33

В украинском Тернополе продолжается разбор завалов разрушенного российским ракетным ударом многоэтажного жилого дома.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в телеграм-канале.

Согласно информации, поисково-спасательные работы продолжаются в Тернополе четвертые сутки. На сегодняшний день число погибших возросло до 33 человек, из них 6 детей.

"Не исключено, что это не окончательное число жертв, поскольку несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести", - говорится в сообщении.

Напомним, что ВС РФ в ходе массированной атаки в ночь с 18 на 19 ноября ударили по Тернополю беспилотниками и крылатыми ракетами. В результате атаки девятиэтажный дом был разрушен, в другом начался пожар.