Число подозреваемых по делу о взрыве на химзаводе в Китае возросло до 26 человек

Власти Китая применили разные меры пресечения в отношении 26 подозреваемых в причастности к взрыву, произошедшему на химическом заводе в провинции Цзянсу на востоке страны.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом говорится в заявлении партийного комитета города Яньчэн.

"Органы общественной безопасности приняли меры пресечения в отношении 17 подозреваемых в совершении преступлений сотрудников компании "Цзянсу тяньцзяи" и подозреваемой в предоставлении ей ложных оценок проекта посреднической организации... Сейчас такие же меры приняты в общей сложности к 26 подозреваемым", - поясняется в заявлении парткома.

Напомним, 21 марта в Китае произошёл взрыв на химическом заводе, в результате которого погибло 78 человек, ещё более 600 пострадали.