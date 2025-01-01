Число переправившихся в Британию нелегалов в 2024 году выросло до 37 тыс. человек

Число иностранных граждан, нелегально переправившихся в Великобританию через пролив Ла-Манш в 2024 году, выросло на 25% по сравнению с 2023 годом. Этот показатель увеличился с 29,4 тыс. до 36,8 тыс. человек.

Число иностранных граждан, нелегально переправившихся в Великобританию через пролив Ла-Манш в 2024 году, выросло на 25% по сравнению с 2023 годом. Этот показатель увеличился с 29,4 тыс. до 36,8 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные МВД королевства.

Рекордным был 2022 год, когда опасное путешествие через пролив на надувных лодках совершили 45,8 тыс. иностранцев. В общей сложности с начала 2018 года из Франции в Соединенное Королевство переправились 150 тыс. нелегальных мигрантов, рассчитывавших получить убежище. За шесть лет более 300 человек погибли, пытаясь достичь британских берегов, 77 - в 2024 году.

"Криминальным группировкам, которые незаконно перевозят людей [в Великобританию], безразлично, умрут или останутся в живых те уязвимые люди, которых они эксплуатируют. Главное для преступников - получить деньги, - говорится в заявлении МВД. - Мы не остановимся ни перед чем, чтобы пресечь их деятельность и привлечь к суду".

Проблема нелегальной миграции обострилась в Великобритании после ее выхода из состава ЕС, хотя именно этот аспект был одной из главных причин Brexit. Кабинет лейбористов, сформированный после парламентских выборов 4 июля прошлого года, обещает усилить сотрудничество с государствами ЕС и Ближнего Востока, чтобы пресечь поток нелегалов, стремящихся попасть в королевство. Отказавшись от проекта правительства консерваторов по отправке нелегалов в Руанду, лейбористы пока не представили собственный план решения проблемы. В сентябре 2024 года МВД объявило, что выделит $100 млн на укрепление безопасности границ и совершенствование мер противодействия преступным группировкам, которые переправляют нелегалов.