Число новорожденных в Италии обновило исторический минимум

Число детей, рожденных в Италии, в 2023 году снизилось на 3,6% и обновило исторический минимум.

Число детей, рожденных в Италии, в 2023 году снизилось на 3,6% и обновило исторический минимум.

Как передает Report, согласно данным национального статистического агентства Istat, в прошлом году количество новорожденных сократилось до 379 тыс. по сравнению с 393 тыс. годом ранее. Показатель 2022 года был самым низким с момента образования единого итальянского государства в 1861 году.

При этом 13,3% детей в 2023 году появились на свет от живущих в Италии иностранных граждан. Десятилетием ранее эта доля составляла 15%.

Суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей на одну женщину) в стране в минувшем году снизился до 1,2 с 1,24 годом ранее и почти повторил исторический минимум, зафиксированный в 1995 году и составлявший 1,19.